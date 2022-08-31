В «Лейпциге» подтвердили, что Гвардиол останется в клубе

Генеральный директор «Лейпцига» Оливер Минтцлафф сообщил, что защитник Йошко Гвардиол останется в клубе.
«Могу подтвердить, что Гвардиол будет выступать за нас в этом сезоне. Могу предположить, что он будет нашим игроком и в следующем сезоне», — цитирует Минтцлаффа Bild.
Ранее появилась информация, что лондонский «Челси» находится на продвинутой стадии переговоров с клубом «РБ Лейпциг». Английский клуб предложил за Гвардиола € 90 млн. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 35 млн.
Гвардиол выступает за «Лейпциг» с лета 2021 года. Он провёл за команду 50 матчей, забил два мяча и отдал четыре голевые передачи. Защитник дебютировал за сборную Хорватии в июне 2021 года и тем же летом принял участие в четырёх играх чемпионата Европы.
- 31 августа 2022
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