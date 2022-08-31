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Олег Шатов был успешно прооперирован в Германии

Олег Шатов был успешно прооперирован в Германии
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Сегодня, 31 августа, полузащитник «Урала» Олег Шатов был прооперирован в Германии, сообщает пресс-служба клуба из Екатеринбурга. Хирурги проводили операцию на голеностопном суставе. Она прошла успешно. Сроки восстановления и возвращения полузащитника на поле будут известны позже.

Напомним, Шатов является воспитанником «Урала». В феврале 2022 года полузащитник вернулся в екатеринбургскую команду. В весенней части сезона-2021/2022 он провёл 11 матчей, забил один гол и отдал четыре результативные передачи на партнёров.

За семь туров нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги «Урал» набрал всего одно очко и занимает 16-е место в турнирной таблице. Сегодня, 31 августа, команда сыграет с «Сочи» в Кубке России. Старт встречи запланирован на 15:00 мск.

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