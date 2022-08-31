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Герман Эль-Классико объяснил, почему не участвует в матче «Амкала» с «Тверью» в Кубке

Герман Эль-Классико объяснил, почему не участвует в матче «Амкала» с «Тверью» в Кубке
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Герман «Эль-Классико» Попков объяснил, почему не участвует в матче «Амкала» с «Тверью» в Кубке России по футболу. Он отметил, что это не связано с повреждением, просто руководитель команды принял решение дать возможность поиграть остальным игрокам.

«Почему вне заявки? Всё нормально, я своё уже отыграл в профессиональном футболе. Надо, чтобы ребята тоже пощупали, попробовали, поиграли. Сегодня наблюдаю со стороны.

В первом тайме было много борьбы, много фолов. Ещё погода сейчас хреновенькая, очень важно забить ещё, чтобы уверенно доигрывать матч. 1:0 — ещё ничего не значит, ничего не ясно», — сказал Попков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Матч «Амкала» с «Тверью» проходит в эти минуты. Команда Попкова побеждает со счётом 1:0.

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