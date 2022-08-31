Мостовой: «Амкал» обыграл «Тверь», которая где-то там на последнем месте в ПФЛ
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал результат матча 1/128 финала Кубка России сезона-2022/2023 «Тверь» — «Амкал» (0:1).
«Ничему я не удивляюсь. Хотелось бы уже успокоиться на эту тему. Я вчера смотрел «Текстильщик» — 2DROTS. Все уже понимают, что это не любительские команды — это уровень ПФЛ. «Амкал» обыграл «Тверь», которая где-то там на последнем месте в ПФЛ. Вчера кто-то мне сказал про эту команду, я сказал, что даже не знаю о существовании там футбола», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
«Амкал» вышел в 1/64 финала Кубка России сезона-2022/2023, а «Тверь» завершила выступление в турнире. Напомним, накануне другая любительская команда 2DROTS покинула розыгрыш.
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