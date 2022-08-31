«Локомотив» проиграл «Нижнему Новгороду», Александров оформил дубль

Сегодня, 31 августа, проходил матч Кубка России между «Пари Нижний Новгород» и «Локомотивом». Команды играли на стадионе «Нижний Новгород». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
На 10-й минуте счёт в игре открыл Виктор Александров. Николай Калинский с углового навесил в штрафную, мяч от Станислава Макгеева отскочил на дальнюю штангу, Александров набежал и с близкого расстояния отправил мяч в сетку ворот.
На 61-й минуте хозяева укрепили своё преимущество, сделав счёт 2:0. Голом снова отметился Виктор Александров. Николай Калинский с углового навесил во вратарскую, Александров опередил Станислава Магкеева и головой вколотил мяч под перекладину. Таким образом, игрок нижегородского клуба оформил дубль.
В первом тайме вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме получил травму. Вместо него на поле появился 23-летний Андрей Савин, для которого эта игра стала дебютной за основной состав железнодорожников.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.
- 31 августа 2022
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