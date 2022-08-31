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«Ростов» — «Динамо» 2:0, результат матча 1-го тура Пути РПЛ Кубка России 31 августа 2022 года

Дубль Голенкова позволил «Ростову» обыграть «Динамо» в Кубке России
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Сегодня, 31 августа, на стадионе «Ростов Арена» местный «Ростов» в рамках 1-го тура Пути РПЛ Группы C Фонбет Кубка России сыграл с московским «Динамо». Финальный свисток арбитра Владимира Москалёва зафиксировал победу домашней команды со счётом 2:0. «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт в матче на 23-й минуте открыл Егор Голенков, реализовавший пенальти в ворота Игоря Лещука. Москалёв назначил 11-метровый удар после просмотра VAR — Осокин сфолил на Байрамяне. На 43-й минуте Голенков оформил дубль, головой замкнув передачу Миронова.

Обслуживала матч «Ростов» — «Динамо» судейская бригада во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Помогали ему Максим Ковалёв (Реутов) и Игорь Князев (Курск). Резервный арбитр – Олег Соколов (Воронеж). Судья VAR — Кирилл Левников, его помощник – Андрей Веретешкин.

Фонбет Кубок России. Группа C
31 августа 2022, среда. 21:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Голенков – 23' (пен)   2:0 Голенков – 43'
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