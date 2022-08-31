Дубль Голенкова позволил «Ростову» обыграть «Динамо» в Кубке России

Сегодня, 31 августа, на стадионе «Ростов Арена» местный «Ростов» в рамках 1-го тура Пути РПЛ Группы C Фонбет Кубка России сыграл с московским «Динамо». Финальный свисток арбитра Владимира Москалёва зафиксировал победу домашней команды со счётом 2:0. «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Счёт в матче на 23-й минуте открыл Егор Голенков, реализовавший пенальти в ворота Игоря Лещука. Москалёв назначил 11-метровый удар после просмотра VAR — Осокин сфолил на Байрамяне. На 43-й минуте Голенков оформил дубль, головой замкнув передачу Миронова.
Обслуживала матч «Ростов» — «Динамо» судейская бригада во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Помогали ему Максим Ковалёв (Реутов) и Игорь Князев (Курск). Резервный арбитр – Олег Соколов (Воронеж). Судья VAR — Кирилл Левников, его помощник – Андрей Веретешкин.
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