Защитник «Зенита» Круговой: матч со «Спартаком» в уме? Главная игра у нас была с «Факелом»

Защитник «Зенита» Данил Круговой высказался о победе команды над «Факелом» (2:0) в матче 1-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Могли забить больше? Могли. У меня у одного было два момента. Но не повезло, не получилось, не фартануло (улыбается). Хороший матч, большинство времени владели, проводили атаки. Что требовал тренер, мы выполнили. Хорошо, что не пропустили, сыграли сзади на ноль. Мне кажется, это тоже важно для защитников и тех, кто мало играет.



Держали встречу со «Спартаком» в уме? Нет. Главный матч у нас был сейчас. Надо было начать с победы в Кубке», — приводит слова Кругового пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

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