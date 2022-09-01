Форвард «Зенита» Кассьерра поделился ожиданиями от матча со «Спартаком»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра высказался о предстоящем матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».
«Это важная игра для нас. Последний раз мы встречались с красно-белыми в матче за Суперкубок в Петербурге, и воскресная встреча точно будет особенной, потому что обе команды идут на лидирующих позициях. Будет непросто, но нам важно качественно провести эти несколько дней и подойти к игре в наилучшей форме», — приводит слова Кассьерры пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.
25-летний Кассьерра стал игроком «Зенита» в летнее трансферное окно. В девяти матчах за команду нападающий забил три гола и отдал две результативные передачи.
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