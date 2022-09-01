Клопп высказался о победном голе «Ливерпуля» на восьмой компенсированной минуте

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвёл итоги матча 5-го тура АПЛ с «Ньюкаслом», в котором его команда одержала волевую победу со счётом 2:1, забив решающий мяч незадолго до финального свистка.
«Мы должны были выступить лучше. «Ньюкасл» действительно успешно оказывал давление на нас. В перерыве сказали ребятам, что наше выступление выглядело немного отчаянно. Мы выполняли слишком много длинных передач без реальной идеи. Нам нужно лучше подготовиться к таким ситуациям. Проигрывать 0:1, конечно, не есть круто, но это была наименьшая из моих проблем в перерыве.
Мы поговорили и решили, что если будем выполнять дополнительные передачи, то можем создать сопернику проблемы. Когда мы сравняли счёт, стало сложно, потому что дальше мы мало играли. Было много пауз, а из-за этого терялись импульс и ритм. В конце концов, я был по-настоящему счастлив в тот момент, когда мы заработали этот последний угловой на 90+8-й минуте. А то, что Мо и Фабио сделали на этом стандарте… Это совершенно выдающийся, замечательный гол, и идеальный момент для нас, учитывая всё, что мы проделали в матче!
Карвальо забил дважды в последних матчах – вероятно, это пока его лучшая неделя. Я очень рад за него. Харви Эллиотт был лучшим игроком на поле, а Фабио решил исход – это многое говорит о таланте ребят», – приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».
- 1 сентября 2022
-
03:05
-
02:49
-
02:25
-
02:19
-
01:43
-
01:38
-
01:27
-
01:18
-
00:54
-
00:38
-
00:37
-
00:30
-
00:24
-
00:19
-
00:10
-
00:00
-
00:00
- 31 августа 2022
-
23:45
-
23:41
-
23:23
-
23:21
-
23:20
-
23:12
-
23:10
-
23:01
-
23:00
-
22:58
-
22:56
-
22:52
-
22:41
-
22:40
-
22:33
-
22:30
-
22:26
-
22:19