Клопп высказался о победном голе «Ливерпуля» на восьмой компенсированной минуте

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвёл итоги матча 5-го тура АПЛ с «Ньюкаслом», в котором его команда одержала волевую победу со счётом 2:1, забив решающий мяч незадолго до финального свистка.



«Мы должны были выступить лучше. «Ньюкасл» действительно успешно оказывал давление на нас. В перерыве сказали ребятам, что наше выступление выглядело немного отчаянно. Мы выполняли слишком много длинных передач без реальной идеи. Нам нужно лучше подготовиться к таким ситуациям. Проигрывать 0:1, конечно, не есть круто, но это была наименьшая из моих проблем в перерыве.



Мы поговорили и решили, что если будем выполнять дополнительные передачи, то можем создать сопернику проблемы. Когда мы сравняли счёт, стало сложно, потому что дальше мы мало играли. Было много пауз, а из-за этого терялись импульс и ритм. В конце концов, я был по-настоящему счастлив в тот момент, когда мы заработали этот последний угловой на 90+8-й минуте. А то, что Мо и Фабио сделали на этом стандарте… Это совершенно выдающийся, замечательный гол, и идеальный момент для нас, учитывая всё, что мы проделали в матче!



Карвальо забил дважды в последних матчах – вероятно, это пока его лучшая неделя. Я очень рад за него. Харви Эллиотт был лучшим игроком на поле, а Фабио решил исход – это многое говорит о таланте ребят», – приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».