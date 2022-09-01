Спортивный директор «Монако» высказался о работе арбитра после поражения от «Труа»

Спортивный директор «Монако» Пол Митчелл отреагировал на судейство в матче 5-го тура чемпионата «Франции» с «Труа». Монегаски дома потерпели поражение со счётом 2:4, проведя весь второй тайм в численном меньшинстве после удаления Гильермо Марипана.
«Честно говоря, сегодня вечером я расстроен многими вещами, а точнее некоторыми решениями. И это повторяется. Мы чувствуем, что нам приходится иметь дело со многими неблагоприятными решениями. Две спорные красные карточки в последних четырёх играх, под вопросом и пенальти…
Всё, о чём я прошу, это чтобы судили одинаково. Если правильным решением является удаление игрока, виновного в лёгком контакте, когда поднята рука, то как быть с Неймаром, который в воскресенье вечером в Париже пошёл локтем на одного из наших футболистов? В этом вопросе не хватает последовательности.
Я не привык давать комментарии после игр, но сегодня я считаю, что время подходящее, так как мы всё ещё в начале сезона. В ключевой момент матча нашему игроку показывают красную карточку, а во втором тайме на Эмболо должны были назначить пенальти. Если есть нарушение Марипана, то и в эпизоде с участием Эмболо было нарушение. Я достаточно давно в футболе, чтобы понимать, насколько трудна работа судей. Но всё, о чем мы просим, это справедливость и последовательность в решениях», – приводит слова Пола Митчелла официальный сайт «Монако».
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