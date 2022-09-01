Источник: «ПСЖ» предложит «Интеру» € 70 млн за Шкриньяра

«ПСЖ» сделает миланскому «Интеру» новое предложение по защитнику Милану Шкриньяру. Как сообщает издание RMC Sport на своей странице в социальных сетях, парижане готовы отдать за словака около € 70 млн.



По сведениям инсайдеров, позиция «Интера» не изменилась – они всё ещё не хотят отпускать своего защитника, у которого остался год до окончания личного контракта с клубом. При этом французский клуб уверен, что его новое предложение удовлетворит все пожелания «нерадзурри».



Напомним, Шкриньяр перешёл в «Интер» из «Сампдории» в 2017 году. В прошлом сезоне защитник принял участие в 35 матчах итальянской Серии А и забил три гола. С 2016 года Шкриньяр вызывается в национальную команду Словакии.

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