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«Салернитана» купила Пёнтека. Клуб мог пополнить Николсон

«Салернитана» купила Пёнтека. Клуб мог пополнить Николсон
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Нападающий берлинской «Герты» Кшиштоф Пёнтек перешёл в «Салернитану». Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба. В новой команде поляк будет играть под 99-м номером. Речь идёт об аренде с правом выкупа.

До этого игрок на правах аренды выступал за «Фиорентину», которая арендовала Пёнтека в зимнее трансферное окно. За «фиалок» нападающий в 11 матчах во всех турнирах забил шесть голов. Соглашение Пёнтека с немецким клубом истекает в 2025 году. Также на счету футболиста 22 матча в составе национальной сборной Польши, в которых он забил 10 голов.

Пёнтек уже играл в Италии. Помимо «Фиорентины», он выступал в составе «Милана» и «Дженоа». Ранее сообщалось, что в шорт-листе «Салернитаны» оказался 25-летний ямайский нападающий «Спартака» Шамар Николсон.

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