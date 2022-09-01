Брейтуэйт прокомментировал уход из «Барселоны»
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Нападающий «Барселоны» Мартин Брейтуэйт прокомментировал расторжение контракта с каталонским клубом. Сегодня стало известно, что форвард покинул стан сине-гранатовых.
«Для меня было честью представлять «Барселону». Я всегда отдавал все силы ради болельщиков и клуба и всегда буду благодарен за поддержку», – написал датчанин в своей социальной сети.
Нападающий Мартин Брейтуэйт перешёл к сине-гранатовым из «Леганеса» зимой 2020 года. За два с половиной сезона датчанин сыграл в 59 матчах во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал три голевые передачи. Большую часть прошлого сезона Брейтуэйт пропустил из-за травмы колена, приняв участие всего в пяти встречах.
Топ голевых передач 3-го тура Ла Лиги
Новость по темеБрейтуэйт прокомментировал уход из «Барселоны»
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