«Валенсия» арендовала Илаша Морибу

Гвинейский полузащитник Илаш Мориба, права на которого принадлежат клубу «РБ Лейпциг», арендован испанской «Валенсией» на один сезон, сообщает официальный сайт «летучих мышей».
19-летний хавбек является воспитанником «Барселоны». Прошлый сезон Мориба также провёл в аренде в «Валенсии», где принял участие в 16 матчах и отметился одной голевой передачей. На его счету также 18 игр за сине-гранатовых, он отметился одним голом и тремя результативными передачами за «Барсу».
В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Валенсия» набрала три очка в трёх играх. В следующем матче «летучие мыши» встретятся с «Хетафе». В этом сезоне команда не участвует в еврокубках. Тренирует «Валенсию» итальянец Дженнаро Гаттузо.
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