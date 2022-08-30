Симеоне: с приходом Кавани «Валенсия» прибавит в атаке

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился эмоциями после победного матча 3-го тура чемпионата Испании с «Валенсией». Клуб из Мадрида победил со счётом 1:0.



«Пока Гризманну удаётся действовать так, как он это умеет. Очень важно, чтобы он был на поле, когда это больше всего нужно команде. Я знаю Гаттузо по игре против него. Не сомневаюсь, что его команда отражает тот энтузиазм и энергию, которые он передаёт как тренер. Кавани придаст им силу. С приходом Кавани «Валенсия» прибавит в атаке», — приводит слова Симеоне Marca.

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Уругваец стал футболистом «Валенсии» на правах свободного агента. Контракт игрока с клубом будет действовать в течение двух лет. Интерес к Кавани также проявлял «Вильярреал», который возглавляет Унаи Эмери. Но нападающий решил перейти в «Валенсию», которой руководит итальянский специалист Дженнаро Гаттузо.