«Астон Вилла» подписала Дендонкера из «Вулверхэмптона»
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Бельгийский полузащитник Леандер Дендонкер перешёл в «Астон Виллу» из «Вулверхэмптона». Об этом бирмингемский клуб сообщил на своей официальной странице.
Детали соглашения между клубами не разглашаются, но, по сведениям различных источников, сумма сделки составила около € 15 млн. Теперь этот трансфер может открыть дорогу для перехода полузащитника бирмингемцев Дугласа Луиса в «Арсенал». Ранее «канониры» предлагали за бразильца около € 27 млн.
В прошлом сезоне английской Премьер-лиги Леандер Дендонкер провёл за «Вулверхэмптон» 30 матчей, в которых отметился двумя голами и двумя голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает бельгийского футболиста в € 28 млн.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?
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