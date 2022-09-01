«Саутгемптон» арендовал полузащитника «Арсенала»
Поделиться
Английский полузащитник лондонского «Арсенала» Эйнсли Мэйтленд-Найлс арендован «Саутгемптоном», сообщает официальный сайт «святых».
У «Саутгемптона» будет опция выкупа игрока. 25-летний Мэйтленд-Найлс является воспитанником «Арсенала».
С января этого года хавбек выступал в «Роме» на правах аренды, которая обошлась римлянам в € 500 тыс. Он провёл за жёлто-красных 12 матчей, результативными действиями не отметился. Ранее Мэйтленд-Найлс выступал в аренде в клубах «Вест Бромвич» и «Ипсвич Таун».
За «Арсенал» англичанин в общей сложности принял участие в 132 играх, в которых отметился тремя мячами и восемью голевыми передачами. За сборную Англии он дебютировал в сентябре 2020 года, провёл за неё пять матчей.
Комментарии
- 2 сентября 2022
-
00:33
-
00:31
-
00:22
-
00:17
-
00:09
- 1 сентября 2022
-
23:53
-
23:52
-
23:45
-
23:40
-
23:33
-
23:30
-
23:15
-
23:05
-
22:57
-
22:51
-
22:50
-
22:47
-
22:44
-
22:35
-
22:21
-
22:07
-
22:00
-
21:59
-
21:54
-
21:43
-
21:19
-
21:19
-
21:16
-
21:14
-
20:58
-
20:52
-
20:47
-
20:46
-
20:38
-
20:30
Партнерский контент