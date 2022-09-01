«Саутгемптон» арендовал полузащитника «Арсенала»

Английский полузащитник лондонского «Арсенала» Эйнсли Мэйтленд-Найлс арендован «Саутгемптоном», сообщает официальный сайт «святых».

У «Саутгемптона» будет опция выкупа игрока. 25-летний Мэйтленд-Найлс является воспитанником «Арсенала».

С января этого года хавбек выступал в «Роме» на правах аренды, которая обошлась римлянам в € 500 тыс. Он провёл за жёлто-красных 12 матчей, результативными действиями не отметился. Ранее Мэйтленд-Найлс выступал в аренде в клубах «Вест Бромвич» и «Ипсвич Таун».

За «Арсенал» англичанин в общей сложности принял участие в 132 играх, в которых отметился тремя мячами и восемью голевыми передачами. За сборную Англии он дебютировал в сентябре 2020 года, провёл за неё пять матчей.