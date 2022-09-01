Защитник «ПСЖ» Диалло перешёл в «РБ Лейпциг»

Защитник «Пари Сен-Жермен» Абду Диалло перешёл в «РБ Лейпциг». Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба. Речь идёт об аренде до конца сезона с правом выкупа за € 25 млн.
Диалло перешёл во французскую команду из дортмундской «Боруссии» летом 2019 года. В 75 матчах за парижан футболист отметился четырьмя результативными передачами. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году. Во Франции с «ПСЖ» Диалло выиграл девять трофеев, включая три чемпионства страны.
«ПСЖ» начал сезон в Лиге 1 с трёх побед. С девятью очками команда Кристофа Галтье пока единолично возглавляет турнирную таблицу.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» отпустил Идрисса Гейе в «Эвертон», Юлиан Дракслер перешёл в «Бенфику» из «ПСЖ» на правах аренды, а Лейвин Курзава перешёл в клуб английской Премьер-лиги «Фулхэм». Все сделки произошли после появления в парижском клубе спортивного директора Луиша Кампуша.
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