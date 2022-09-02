Чемпион Европы Гомеш перешёл из «Эвертона» в «Лилль»
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Победитель чемпионата Европы португалец Андре Гомеш перешёл из английского «Эвертона» во французский «Лилль», сообщает пресс-служба клуба.
Португальский центральный полузащитник будет играть за команду из Франции по арендному соглашению. До конца сезона он будет в стане французского клуба.
Гомеш начинал карьеру в «Бенфике», а впоследствии выступал за «Валенсию» и «Барселону». В «Эвертон» перебрался в 2018 году — сначала на правах аренды, а затем на постоянной основе. В сборную Португалии вызывается с 2014 года. Со сборной в 2016 году он завоевал титул чемпионов Европы.
В прошлом сезоне 29-летний хавбек принял участие в 19 матчах во всех турнирах, забил один гол и отдал два голевых паса.
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