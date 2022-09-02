Абильгор опубликовал обращение после ухода из «Рубина» в «Селтик»

26-летний датский полузащитник Оливер Абильгор, перешедший из «Рубина» в шотландский «Селтик» на правах аренды, обратился к болельщикам казанского клуба.
«Я всегда буду благодарен «Рубину» за то время, что я провёл здесь. Я и предоставить себе не мог скольких друзей я здесь обрету, сколько прекрасных воспоминаний будет связано у меня с этим периодом.
Я невероятно благодарен Слуцкому, который сделал меня тем футболистом, которым я сейчас являюсь. Сотрудники клуба, все, кто связан с клубом – вы всегда будете в моём сердце», — гласит обращение Абильгора в одной из социальных сетей.
Напомним, 26-летний Абильгор ранее приостановил выступления за «Рубин». Он перешёл в казанский клуб из датского «Ольборга» летом 2020 года. Всего в составе «Рубина» Абильгор провёл 62 матча, в которых записал в свой актив один гол и пять результативных передачам.
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