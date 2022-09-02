В «Бешикташе» заявили, что не получали предложений от ЦСКА по переходу защитника Монтеро

Спортивный директор «Бешикташа» Сейчун Казанчи сообщил, что в клубе не получали предложений от ЦСКА по трансферу защитника Франсиско Монтеро. Ранее Sabah Spor в социальных сетях сообщил, что агент футболиста провёл рабочую встречу с представителями московской команды.



«Бешикташ» готов отдать Монтеро в аренду. Поступало ли предложение от ЦСКА? Нет», — сказал Казанчи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.



23-летний испанский защитник выступает за «Бешикташ» с 2021 года. Действующий контракт игрока рассчитан до конца сезона-2024/2025. В нынешнем сезоне он вышел на поле один раз, не отметившись результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в € 2,7 млн.

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