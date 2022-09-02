В «Спартаке» рассказали о компенсации Урунову за расторжение контракта

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал расторжение контракта с Остоном Уруновым, который позднее перешёл в качестве свободного агента в екатеринбургский «Урал».



«Компенсация Урунову, как и у всех футболистов в такой ситуации, была. Размер был в интересах обеих сторон. Мы договорились и первоначальные условия существенно снизились», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Напомним, Урунов провёл за красно-белых девять матчей в 2020 году и забил один гол, а потом на правах аренды выступал за «Уфу». В активе Остона также семь игр и один гол в составе сборной Узбекистана.

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