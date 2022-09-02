Симонян: эпоха Федуна в «Спартака» отрицательная? Не хочется сыпать соль на рану

Бывший футболист «Спартака» Никита Симонян высказался о экс-владельце команды Леониде Федуне.

«Леонид Арнольдович своё дело сделал, но выиграл всё-таки не так много. Конечно, он войдёт в историю «Спартака»: при нём команда выиграла Кубок России и чемпионат. Эпоха Федуна больше положительная или отрицательная? Не хочется сыпать соль на рану. Один человек за 18 лет выиграл три чемпионата, один дубль, четыре Кубка России, два вторых и два третьих места. Есть вопросы? Не буду говорить, что это за человек. Вот и сравните, хотя времена изменились и сегодня есть одна команда, с которой сегодня «Спартак» играет, превосходящая всех в финансовом отношении. Именно поэтому они и покупают лучших игроков», — передаёт слова Симоняна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

7 фактов: Леонид Федун в «Спартаке». Видеоролик: