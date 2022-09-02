Симонян: эпоха Федуна в «Спартака» отрицательная? Не хочется сыпать соль на рану

Бывший футболист «Спартака» Никита Симонян высказался о экс-владельце команды Леониде Федуне.
«Леонид Арнольдович своё дело сделал, но выиграл всё-таки не так много. Конечно, он войдёт в историю «Спартака»: при нём команда выиграла Кубок России и чемпионат. Эпоха Федуна больше положительная или отрицательная? Не хочется сыпать соль на рану. Один человек за 18 лет выиграл три чемпионата, один дубль, четыре Кубка России, два вторых и два третьих места. Есть вопросы? Не буду говорить, что это за человек. Вот и сравните, хотя времена изменились и сегодня есть одна команда, с которой сегодня «Спартак» играет, превосходящая всех в финансовом отношении. Именно поэтому они и покупают лучших игроков», — передаёт слова Симоняна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
7 фактов: Леонид Федун в «Спартаке». Видеоролик:
- 2 сентября 2022
-
18:51
-
18:49
-
18:45
-
18:44
-
18:41
-
18:40
-
18:35
-
18:34
-
18:33
-
18:29
-
18:28
-
18:24
-
18:23
-
18:20
-
18:15
-
18:10
-
18:01
-
18:00
-
17:52
-
17:44
-
17:41
-
17:37
-
17:35
-
17:29
-
17:26
-
17:24
-
17:23
-
17:20
-
17:17
-
17:16
-
17:14
-
17:11
-
17:11
-
17:09
-
17:08