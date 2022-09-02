Никита Симонян: будем надеяться и ждать, чтобы «Спартаку» без Федуна стало лучше

Бывший футболист московского «Спартака» Никита Симонян высказался о бывшем владельце команды Леониде Федуне, а также о том, какое будущее ждёт красно-белых.

«Станет ли лучше «Спартаку» без Федуна? Откуда я знаю. Будем надеяться и ждать, чтобы стало лучше. Важно, чтобы к управлению клубом пришёл тот, кто любит «Спартак». Я ещё сам не знаю, кто это будет. Будем желать, чтобы пришёл человек, который в финансовом отношении не будет уступать «Зениту», — передаёт слова Симоняна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ — у команды в активе 17 набранных очков. Московский «Спартак» идёт следом — у команды 16 очков и вторая строчка чемпионата. Матч «Спартак» — «Зенит» состоится в воскресенье, 4 сентября, в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.

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