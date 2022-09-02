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«Барселона» объявила о подписании бывшего защитника «Челси» Маркоса Алонсо

«Барселона» объявила о подписании бывшего защитника «Челси» Маркоса Алонсо
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Бывший крайний защитник «Челси» Маркос Алонсо стал футболистом «Барселоны». Как сообщает каталонский клуб на своей официальной странице, контракт футболиста будет действовать до лета 2023 года, а в контракте будет размер выкупа футболиста за € 50 млн.

«Очень приятно играть за команду, в которой мой отец добился такого успеха. Это ещё одна важная причина быть здесь. Я помню, как он приводил меня смотреть игры на «Камп Ноу», так что быть здесь сейчас просто невероятно.

У меня был разговор с боссом. Я хочу делать то, что он хочет от меня, и то, что нужно команде. У меня есть опыт, и я хочу предложить его команде. И я знаю многих футболистов по игре за Испанию или потому, что они старые товарищи по команде. С нетерпением жду встречи с ними и возможности разделить с ними раздевалку», — цитирует Алонсо официальный сайт каталонской команды.

Напомним, ранее стало известно, что Алонсо расторг контракт с «Челси» по обоюдному согласию. Испанский защитник перешёл в «Барселону» на правах свободного агента в рамках договорённости с лондонским клубом о переходе нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга в стан синих.

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