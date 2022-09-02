«Барселона» объявила о подписании бывшего защитника «Челси» Маркоса Алонсо

Бывший крайний защитник «Челси» Маркос Алонсо стал футболистом «Барселоны». Как сообщает каталонский клуб на своей официальной странице, контракт футболиста будет действовать до лета 2023 года, а в контракте будет размер выкупа футболиста за € 50 млн.
«Очень приятно играть за команду, в которой мой отец добился такого успеха. Это ещё одна важная причина быть здесь. Я помню, как он приводил меня смотреть игры на «Камп Ноу», так что быть здесь сейчас просто невероятно.
У меня был разговор с боссом. Я хочу делать то, что он хочет от меня, и то, что нужно команде. У меня есть опыт, и я хочу предложить его команде. И я знаю многих футболистов по игре за Испанию или потому, что они старые товарищи по команде. С нетерпением жду встречи с ними и возможности разделить с ними раздевалку», — цитирует Алонсо официальный сайт каталонской команды.
Напомним, ранее стало известно, что Алонсо расторг контракт с «Челси» по обоюдному согласию. Испанский защитник перешёл в «Барселону» на правах свободного агента в рамках договорённости с лондонским клубом о переходе нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга в стан синих.
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