Прокуратура начала расследование по заявлению Погба о шантаже своим братом

Французская прокуратура начала судебное расследование после того, как 29-летний хавбек «Ювентуса» Поль Погба заявил, что подвергался вымогательству и угрозам со стороны организованной банды, в состав которой входил и его брат – Матиас. Об этом сообщает BBC.
Поль Погба подал заявление 16 июля в прокуратуру Турина. После предварительного расследования, проведённого в прошлом месяце, прокурор Парижа Лора Бекко заявила, что в ходе него рассмотрены обвинения против пока неустановленных лиц, которые могут обвиняться в шантаже, похищении и участие в преступном сговоре.
Парижская прокуратура начала предварительное расследование 3 августа после жалобы Погба в Турине. Это расследование поручено центральному управлению по борьбе с организованной преступностью главного управления судебной полиции.
Ранее стало известно, что банда вооружённых мужчин потребовала у Погба € 13 млн за то, что футболист перестал финансово помогать им после того, как стал выступать на профессиональном уровне. Поль Погба утверждал, что узнал среди шантажистов своего старшего брата Матиаса Погба, который, в свою очередь, обещал раскрыть сенсационные новости о нём.
- 3 сентября 2022
-
02:18
-
02:04
-
01:59
-
01:31
-
00:51
-
00:36
-
00:27
-
00:15
-
00:07
-
00:00
- 2 сентября 2022
-
23:50
-
23:24
-
23:20
-
23:10
-
23:05
-
23:00
-
22:54
-
22:49
-
22:24
-
22:17
-
22:16
-
22:09
-
22:05
-
22:03
-
21:52
-
21:50
-
21:46
-
21:37
-
21:31
-
21:31
-
21:27
-
21:26
-
21:06
-
21:02
-
21:00