Прокуратура начала расследование по заявлению Погба о шантаже своим братом

Французская прокуратура начала судебное расследование после того, как 29-летний хавбек «Ювентуса» Поль Погба заявил, что подвергался вымогательству и угрозам со стороны организованной банды, в состав которой входил и его брат – Матиас. Об этом сообщает BBC.

Поль Погба подал заявление 16 июля в прокуратуру Турина. После предварительного расследования, проведённого в прошлом месяце, прокурор Парижа Лора Бекко заявила, что в ходе него рассмотрены обвинения против пока неустановленных лиц, которые могут обвиняться в шантаже, похищении и участие в преступном сговоре.

Парижская прокуратура начала предварительное расследование 3 августа после жалобы Погба в Турине. Это расследование поручено центральному управлению по борьбе с организованной преступностью главного управления судебной полиции.

Ранее стало известно, что банда вооружённых мужчин потребовала у Погба € 13 млн за то, что футболист перестал финансово помогать им после того, как стал выступать на профессиональном уровне. Поль Погба утверждал, что узнал среди шантажистов своего старшего брата Матиаса Погба, который, в свою очередь, обещал раскрыть сенсационные новости о нём.