Источник: Урунов хотел всю зарплату по контракту со «Спартаком». Сумму снизили вдвое
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21-летний полузащитник Остон Урунов при досрочном расторжении контракта со «Спартаком» по обоюдному согласию сторон желал получить в качестве компенсации всю зарплату, которая причиталась ему по контракту, сообщает Metaratings.
Однако московскому клубу, по информации источника, удалось в ходе переговоров существенно сократить размер компенсции – запрашиваемая изначально сумма была снижена более чем в два раза.
Напомним, Урунов после расторжения контракта со «Спартаком» стал футболистом «Урала». Он провёл за красно-белых всего девять матчей в 2020 году и забил один гол. Позже Остон на правах аренды выступал за «Уфу». В активе полузащитника также семь игр и один гол в составе сборной Узбекистана.
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