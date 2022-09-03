«Краснодар» — «Сочи»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:30

Сегодня, 3 сентября, в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Краснодар» сыграет с «Сочи». Встреча пройдёт на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Сочи».



Игру обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Мосякин и Денис Березнов (оба — Москва). В роли резервного рефери выступит Юнус Кошко (Белореченск).



«Краснодар» набрал 14 очков в семи матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Сочи» (13) — на пятом месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (17).