«Динамо» — «Урал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30

Сегодня, 3 сентября, в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Динамо» сыграет с «Уралом». Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Урал».



Игру обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Помогать ему будут ассистенты Максим Гаврилин (Владимир) и Михаил Иванов (Кострома). В роли резервного рефери выступит Роман Галимов (Улан-Удэ).



«Динамо» набрало 13 очков в семи матчах и занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (1) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (17).