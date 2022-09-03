«Динамо» — «Урал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30

Сегодня, 3 сентября, в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Динамо» сыграет с «Уралом». Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Урал».
Игру обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Помогать ему будут ассистенты Максим Гаврилин (Владимир) и Михаил Иванов (Кострома). В роли резервного рефери выступит Роман Галимов (Улан-Удэ).
«Динамо» набрало 13 очков в семи матчах и занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (1) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (17).
- 3 сентября 2022
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