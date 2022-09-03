«Эвертон» — «Ливерпуль»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:30

Сегодня, 3 сентября, в матче 6-го тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Эвертон» сыграет с «Ливерпулем». Встреча пройдёт на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Эвертон» — «Ливерпуль». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором.



«Ливерпуль» набрал восемь очков в пяти матчах и занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. «Эвертон» (3) — на 17-м месте. Лидером соревнований на данный момент является лондонский «Арсенал», набравший 15 очков. В тройку лидеров входят также «Манчестер Сити» (13) и «Тоттенхэм Хотспур» (11).



Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».