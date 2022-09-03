Александр Кокорин обратился к болельщикам «Ариса» после дебютного матча
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Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин обратился к болельщикам кипрского клуба после дебютного матча.
«Всем спасибо большое. Очень рад выйти на поле, сыграть в официальном матче. Мы выиграли с большим счётом, всё хорошо. Единственное — приходите поддержать нас ещё больше, потому что впереди у нас интересные матчи. Нам важна ваша поддержка», — сказал Кокорин в видеообращении, опубликованном пресс-службой «Ариса».
Напомним, в дебютном матче Кокорина за «Арис» клуб из Лимасола разгромил «Олимпиакос» из Никосии со счётом 5:0, а сам игрок отметился результативной передачей.
Напомним, ранее Кокорин выступал за «Фиорентину» с января 2021 года. До этого форвард защищал цвета московского «Спартака».
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