Александр Кокорин обратился к болельщикам «Ариса» после дебютного матча

Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин обратился к болельщикам кипрского клуба после дебютного матча.



«Всем спасибо большое. Очень рад выйти на поле, сыграть в официальном матче. Мы выиграли с большим счётом, всё хорошо. Единственное — приходите поддержать нас ещё больше, потому что впереди у нас интересные матчи. Нам важна ваша поддержка», — сказал Кокорин в видеообращении, опубликованном пресс-службой «Ариса».



Напомним, в дебютном матче Кокорина за «Арис» клуб из Лимасола разгромил «Олимпиакос» из Никосии со счётом 5:0, а сам игрок отметился результативной передачей.



Напомним, ранее Кокорин выступал за «Фиорентину» с января 2021 года. До этого форвард защищал цвета московского «Спартака».