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Слуцкий: Дзагоев может принести огромную пользу «Рубину». Он забивал лучшим клубам мира

Слуцкий: Дзагоев может принести огромную пользу «Рубину». Он забивал лучшим клубам мира
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о новичках, которые пополнили состав в летнее трансферное окно.

«Алан Дзагоев – думаю, что его не стоит представлять. Опытнейший футболист, который играл за сборную, в еврокубках, забивал лучшим командам мира. Уверен, что игрок с таким мастерством может принести огромную пользу нашей команде.

За Русланом Безруковым мы уже давно следили. Мы взяли его в команду не потому, что он лимитчик, подходит под требования молодого игрока. А потому, что это очень неординарный футболист, который очень универсален, может сыграть на любой позиции в группе атаки, с очень большим запасом креативных качеств. В этом сезоне у него ещё не было забитых мячей, но его игровой потенциал позволяет нам надеяться на очень высокую статистику.

Кирилл Моисеев – молодой футболист 2004 года рождения, один из лучших бомбардиров молодёжного первенства. Получил травму Кузнецов, и есть определённые проблемы с молодыми игроками в группе атаки. Когда мы говорим про Дзагоева и Безрукова, то это футболисты, которые должны играть и претендовать не только на стартовый состав, но и на ведущие роли в нашей команде. Моисеев же — это молодой игрок с хорошими перспективами», — цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».

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