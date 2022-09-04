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Луческу прокомментировал худший в истории старт «Динамо» в чемпионате Украины

Луческу прокомментировал худший в истории старт «Динамо» в чемпионате Украины
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Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу высказался о неудачном старте команды в чемпионате Украины.

«Перед матчем я говорил футболистам, что мы проходим через трудный момент. Помимо неудачных результатов, появились еще и травмы. То Цыганков вылетел, то Попов. Сегодня ночью забрали в больницу Овчаренко. Все это сказывается на общем состоянии команды. Раньше у нас никогда не было такого тяжелого периода из-за поражений.

До начала еврокубков у нас было около 21 контрольного матча. 18 раз мы выиграли и три сыграли вничью. Мы были уверены в своих силах. Что случилось сейчас… Это нужно пережить. Мы выдерживаем нагрузку, хорошо двигаемся, но что касается психологии, то у нас проблемы. Потому что долго не были с родными. Есть много факторов, создающих нервную атмосферу», — приводит слова Луческу «Динамомания».

«Динамо» стартовало в чемпионате Украины с двух поражений, выдав худший старт в лиге за всю историю.

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