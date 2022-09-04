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Месси сделал 20 ассистов за 32 игры Лиги 1. Только Ди Мария достиг этой отметки быстрее

Месси сделал 20 ассистов за 32 игры Лиги 1. Только Ди Мария достиг этой отметки быстрее
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси отдал 20 результативных передач с момента переезда во французский чемпионат. На это ему потребовалось 32 матча, что является вторым показателем после результативности экс-игрока «ПСЖ» Анхеля Ди Марии, сообщает служба статистики Opta Sport.

По данным источника, Ди Мария отдал 20 голевых передач за 31 матч в чемпионате, таким образом Месси потребовалось всего на одну игру больше.

Третьим в списке располагается Неймар. Бразильскому футболисту на 20 результативных передач потребовалось 37 матчей в Лиге 1.

Отметим, что указанный статистический анализ проведён за период с сезона-2006/2007 до сегодняшнего момента. До этого статистические данные Лиги 1 Opta Sport не собирались.

Напомним, вчера, в матче четвёртого тура французского чемпионата «ПСЖ» в гостях разгромил «Нант» со счётом 3:0. Дубль на свой счёт записал Килиан Мбаппе, ещё один гол забил Нуну Мендеш. Лионель Месси отметился двумя результативными передачами.

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