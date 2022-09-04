Месси сделал 20 ассистов за 32 игры Лиги 1. Только Ди Мария достиг этой отметки быстрее

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси отдал 20 результативных передач с момента переезда во французский чемпионат. На это ему потребовалось 32 матча, что является вторым показателем после результативности экс-игрока «ПСЖ» Анхеля Ди Марии, сообщает служба статистики Opta Sport.

По данным источника, Ди Мария отдал 20 голевых передач за 31 матч в чемпионате, таким образом Месси потребовалось всего на одну игру больше.

Третьим в списке располагается Неймар. Бразильскому футболисту на 20 результативных передач потребовалось 37 матчей в Лиге 1.

Отметим, что указанный статистический анализ проведён за период с сезона-2006/2007 до сегодняшнего момента. До этого статистические данные Лиги 1 Opta Sport не собирались.

Напомним, вчера, в матче четвёртого тура французского чемпионата «ПСЖ» в гостях разгромил «Нант» со счётом 3:0. Дубль на свой счёт записал Килиан Мбаппе, ещё один гол забил Нуну Мендеш. Лионель Месси отметился двумя результативными передачами.

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