Тедеско может быть уволен из «Лейпцига» из-за неудачного старта в сезоне

Главный тренер «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско может быть отправлен в отставку. Руководство клуба недовольно результатами «быков» на старте сезона-2022/2023, информирует Fussball Transfers со ссылкой на Sport Bild.

Согласно сведениям источника, президент «Лейпцига» ставит перед клубом весьма серьёзные задачи, особенно с учётом подписания дорогостоящих новичков – Тимо Вернера и Давида Раума. Команда Тедеско пока что этим серьёзным задачам не соответствует.

Отмечается, что в прошлом сезоне «Лейпциг» также неудачно стартовал под руководством Джесси Марша, и руководство клуба терпело до декабря. На этот раз боссы «быков» не готовы давать тренеру столько времени на исправление ситуации.

Напомним, «Лейпциг» набрал пять очков в пяти матчах Бундеслиги и занимает 11-е место в турнирной таблице. Ранее Тедеско возглавлял московский «Спартак».