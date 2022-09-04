Тедеско может быть уволен из «Лейпцига» из-за неудачного старта в сезоне

Главный тренер «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско может быть отправлен в отставку. Руководство клуба недовольно результатами «быков» на старте сезона-2022/2023, информирует Fussball Transfers со ссылкой на Sport Bild.
Согласно сведениям источника, президент «Лейпцига» ставит перед клубом весьма серьёзные задачи, особенно с учётом подписания дорогостоящих новичков – Тимо Вернера и Давида Раума. Команда Тедеско пока что этим серьёзным задачам не соответствует.
Отмечается, что в прошлом сезоне «Лейпциг» также неудачно стартовал под руководством Джесси Марша, и руководство клуба терпело до декабря. На этот раз боссы «быков» не готовы давать тренеру столько времени на исправление ситуации.
Напомним, «Лейпциг» набрал пять очков в пяти матчах Бундеслиги и занимает 11-е место в турнирной таблице. Ранее Тедеско возглавлял московский «Спартак».
- 4 сентября 2022
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