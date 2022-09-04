Арбитр Федотов: ЦСКА лишили пенальти в матче с «Крыльями Советов»

Российский арбитр Игорь Федотов высказался об отмене пенальти в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — ЦСКА (0:0, идёт второй тайм).

«ЦСКА лишили пенальти в матче с «Крыльями Советов». Исходя из всех критериев и рекомендаций департамента судейства, за действия Бейла против Мойзеса стоило назначать 11-метровый удар. Игрок «Крыльев» мог согнуть ногу, избежать контакта. Даже если бы он согнул ногу и врезался – стоило продолжить игру. А у Бейла нога прямая, он понимает, что это контакт, и только потом сгибает ногу. Времени убрать ногу у него было предостаточно. Что будет теперь с Любимовым? Начнут всем миром отмазывать, включат режим «блатного». Но не надо обманывать людей. Чистяков поступил правильно, а что придумал себе судья – загадка. Надо было ещё и жёлтую карточку за грубую игру показывать», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.