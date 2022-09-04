Игорь Осинькин объяснил причину поражения «Крыльев Советов» в матче с ЦСКА

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал поражение от московского ЦСКА со счётом 1:0.



«Первый тайм получился у нас достаточно хорошим. Мы играли очень интенсивно и быстро. Понимаем, что соперник — очень качественная команда, а в плане организации игры — одна из лучших команд страны сейчас, они прогрессируют. В первом тайме играли быстро, не давали сопернику развивать атаку так, как он планировал. Конечно, класс футболистов такой, что всегда можно было что-то ожидать. Поэтому в первом тайме один или два момента было у соперника.



Во втором тайме мы уже начали удерживать счёт, когда стало не хватать сил. В такой манере, когда надо контролировать игру и терпеть, не хватило мастерства и сил, чтобы игру довести. В конце матча было важно удержать очко, довести игру хотя бы до ничейного счёта. Будем работать и отталкиваться от того, что было у нас в первом тайме. Есть и позитивные моменты», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата».

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