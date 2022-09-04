Владимир Федотов прокомментировал победу ЦСКА в матче с «Крыльями Советов»

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал победу над «Крыльями Советов» со счётом 1:0.



«Начало осталось за соперником. Они воспользовались пространством, которое мы предоставили, чуть играли неправильно, хотя об этом говорили. Линия обороны бежала назад, верх прессинговал, создавалось очень много свободных зон. Быстрые игроки «Крыльев» этим очень хорошо пользовались, но до реальных угроз это не доводило. Хорошо сыграли, второй темп закрыли. Не дали прицельно бить, что показала итоговая статистика у «Крыльев» — четыре удара, из которых два пришлись в створ. У нас были моменты, но мы слишком торопились. Играли немного авантюрно: искали игрока между линий, перехватывали, и мы получали в ворота быстрые атаки.



Во втором тайме убрали эти моменты, стали лучше комбинировать, были компактнее в атаке и обороне и уже не позволили использовать сильные качества молодой команды — игра на пространстве. Единственное, на что хочется посетовать в очередной раз — реализация голевых моментов. Слава богу, что стандарт мы сумели реализовать», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата».

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