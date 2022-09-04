Рыбус: «Спартак» хотел доминировать в матче с «Зенитом». Получилось лишь 15 минут

Защитник «Спартака» Мацей Рыбус назвал причины поражения в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:2).



«Мы ошибались. Были наши ошибки, после которых «Зенит» перехватывал мяч и создавал момент.



Мы хотели доминировать, разыгрывать. Получилось лишь 15 минут. Потом пошли потери, «Зенит» создавал моменты. Может, поэтому отошли назад, отдали инициативу сопернику.



Сегодня матч показал, что «Зенит» сильнее. Можно ли с ним бороться на дистанции? Давайте про это не будем говорить, нам сначала надо стабилизировать форму и побеждать», — передаёт слова Рыбуса корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.



Сегодня, 4 сентября, состоялся матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Зенитом». Команды сыграли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 2:1.