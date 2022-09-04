Джикия рассказал, когда «Спартак» сможет конкурировать с «Зенитом» на равных

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия после поражения от «Зенита» в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги сказал, когда красно-белые смогут конкурировать с командой из Санкт-Петербурга.

«Когда «Спартак» сможет конкурировать с «Зенитом» на равных? В следующем матче. На Кубок будет битва? Как всегда», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «Зенита». После восьми туров Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака занимает первое место в чемпионате России. Сине-бело-голубые набрали 20 очков. Москвичи располагаются на пятой строчке национального первенства. В активе подопечных Гильермо Абаскаля 16 очков. В следующем туре «Зенит» встретится с «Оренбургом», а «Спартак» отправится в гости к «Ростову».