Джикия — о стычке с игроками «Зенита»: все и всё видели, там уже есть нарезочки

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о потасовке в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:2).



«Потасовка в первом тайме? Обычные эмоции. Бразильцы играют грязно? Пусть сами решают, как они играют. Все сами всё видели, а там уже есть нарезочки. Видел эпизод с Барриосом, сами назовите это как хотите. Грязь? Как считаете», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.



Сегодня, 4 сентября, состоялся матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Зенитом». Команды сыграли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 2:1.



После восьми туров Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака занимает первое место в чемпионате России. Сине-бело-голубые набрали 20 очков. Москвичи располагаются на пятой строчке национального первенства. В активе подопечных Гильермо Абаскаля 16 очков.