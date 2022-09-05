Защитник «Локомотива» Магкеев назвал Беришу самым мерзким игроком в РПЛ

Защитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев раскритиковал судейство в матче восьмого тура чемпионата России с «Ахматом» (1:2).

«У меня большой вопрос к нашим судьям. Как их обучают, если в игре с «Химками» за это дают красную карточку нашему защитнику, а здесь он ко мне подходит и говорит: «У тебя глаз красный, выйди за поле», но при этом смотрят они повтор и ставят гол. У меня вопрос: как они интерпретируют эти моменты? 100% было попадание в глаз, я не видел, пытался выбить мяч за лицевую, но тут Бериша подхватывает мяч, отдает — гол. Но с Беришей всё понятно, это самый мерзкий игрок, которого я видел в РПЛ», — приводит слова Магкеева «Матч ТВ».

После восьми туров чемпионата России «Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 9 очков.