Защитник «Локомотива» Магкеев назвал Беришу самым мерзким игроком в РПЛ

Защитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев раскритиковал судейство в матче восьмого тура чемпионата России с «Ахматом» (1:2).
«У меня большой вопрос к нашим судьям. Как их обучают, если в игре с «Химками» за это дают красную карточку нашему защитнику, а здесь он ко мне подходит и говорит: «У тебя глаз красный, выйди за поле», но при этом смотрят они повтор и ставят гол. У меня вопрос: как они интерпретируют эти моменты? 100% было попадание в глаз, я не видел, пытался выбить мяч за лицевую, но тут Бериша подхватывает мяч, отдает — гол. Но с Беришей всё понятно, это самый мерзкий игрок, которого я видел в РПЛ», — приводит слова Магкеева «Матч ТВ».
После восьми туров чемпионата России «Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 9 очков.
- 5 сентября 2022
-
04:26
-
04:04
-
04:02
-
03:57
-
03:40
-
03:18
-
03:00
-
02:56
-
02:42
-
02:19
-
02:12
-
01:45
-
01:31
-
00:58
-
00:51
-
00:33
-
00:28
-
00:24
-
00:17
-
00:17
-
00:05
-
00:04
-
00:03
- 4 сентября 2022
-
23:59
-
23:58
-
23:57
-
23:56
-
23:55
-
23:54
-
23:54
-
23:50
-
23:48
-
23:46
-
23:41
-
23:33