Переход Диего Косты в «Вулверхэмптон» может сорваться из-за проблем с документами

Форвард Диего Коста должен был сегодня прибыть в Вулверхэмптон, чтобы пройти медосмотр перед переходом в местный клуб. Но, как сообщает The Telegraph, заявка испанского нападающего бразильского происхождения на получение на разрешение на работу в Великобритании была отклонена. Руководство «Вулверхэмптона» подало апелляцию, но в клубе считают, что переход теперь может сорваться.



В настоящее время Диего Коста является свободным агентом. С его помощью клуб хотел решить проблемы в атаке.



Теперь, как утверждает Metro, «Вулверхэмптон» рассматривает различные варианты. В частности, клуб может подписать контракт с английским нападающим Энди Кэроллом. Он, как и Диего Коста, является свободным агентом.