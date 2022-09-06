Переход Диего Косты в «Вулверхэмптон» может сорваться из-за проблем с документами
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Форвард Диего Коста должен был сегодня прибыть в Вулверхэмптон, чтобы пройти медосмотр перед переходом в местный клуб. Но, как сообщает The Telegraph, заявка испанского нападающего бразильского происхождения на получение на разрешение на работу в Великобритании была отклонена. Руководство «Вулверхэмптона» подало апелляцию, но в клубе считают, что переход теперь может сорваться.
В настоящее время Диего Коста является свободным агентом. С его помощью клуб хотел решить проблемы в атаке.
Теперь, как утверждает Metro, «Вулверхэмптон» рассматривает различные варианты. В частности, клуб может подписать контракт с английским нападающим Энди Кэроллом. Он, как и Диего Коста, является свободным агентом.
Новость по темеЭкс-форвард «Челси» Диего Коста может перейти в «Вулверхэмптон»
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