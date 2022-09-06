«Не такая ощутимая потеря, как Мозес». Кечинов — о травме хавбека «Спартака» Мартинса

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал травму полузащитника красно-белых Кристофера Мартинса Перейры. Ранее стало известно, что из-за травмы Мартинс пропустит три месяца.

«Выбывание каждого игрока основного состава — это потеря. Это сильно сказывается на команде. Уже был наигранный состав, который последние игры выходил, поэтому это потеря. Но есть футболисты, которые его заменят. Это будет не так ощутимо, как потеря Мозеса. Думаю, наши россияне заменят и не сделают сильно хуже», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, после восьми туров «Спартак» располагается на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Гильермо Абаскаля набрала 16 очков.