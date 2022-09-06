Невилл заявил, что «Ливерпуль» может не попасть в топ-4 АПЛ по итогам сезона

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт на английском телевидении Гари Невилл высказался о борьбе за места в лигочемпионской зоне в АПЛ. По мнению Невилла, «Ливерпуль» может не попасть в топ-4.
В шести стартовых турах «Ливерпуль» пока одержал лишь две победы. Команда Юргена Клоппа занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ.
«Даже когда «Арсенал» проигрывал «Манчестер Юнайтед», я полагал, что лондонцы будут претендовать на место в Лиге чемпионов. Сейчас я думаю, что борьба за путёвки в Лигу чемпионов развернётся между «Челси», «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед». На мой взгляд, «Тоттенхэм» финиширует в топ-3. Думаю, что «Ливерпуль» вполне может и не попасть в первую четвёрку по итогам сезона», — сказал Невилл в эфире SkySports.
- 8 сентября 2022
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