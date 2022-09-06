Килиан Мбаппе просил EA Sports поместить его на обложку FIFA 23 в форме «Реала»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе просил компанию EA Sports поместить на обложку видеоигры FIFA 23 своё изображение в форме «Реала», сообщает Daily Mail.
По информации источника, французский футболист был уверен в переходе в «Реал» в летнее трансферное окно, поэтому обратился в компанию с такой просьбой. Напомним, прошлый контракт Мбаппе с «ПСЖ» был рассчитан до конца июня, и ожидалось, что летом игрок заключит соглашение с испанской командой. Однако в мае Мбаппе заключил новый трёхлетний контракт с парижанами.
Мбаппе перешёл в «ПСЖ» из «Монако» на правах аренды в 2017 году, а через год заключил полноценный контракт с парижанами. В нынешнем сезоне 23-летний футболист принял участие в пяти матчах французской Лиги 1 и забил семь голов.
Первый гол Килиана Мбаппе в профессиональном футболе
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