Защитник «Ахмата» Уциев: Агаларов — игрок высокого класса. Рано или поздно его прорвёт

Защитник «Ахмата» Ризван Уциев поделился мнением о партнёре по грозненской команде Гамиде Агаларове.

«На тренировках видно, что Гамид высокого класса нападающий, у него есть забивные качества. Думаю, что рано или поздно его прорвёт», — сказал Уциев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

В нынешнем сезоне Агаларов принял участие в пяти матчах Российской Премьер-Лиги и забил один гол.



Грозненский «Ахмат» в восьми матчах набрал 11 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является действующий чемпион страны «Зенит» (20). В следующем туре РПЛ «Ахмат» сыграет с «Пари Нижним Новгородом». Встреча состоится 10 сентября.