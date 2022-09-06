Защитник «Ахмата» Уциев: Агаларов — игрок высокого класса. Рано или поздно его прорвёт
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Защитник «Ахмата» Ризван Уциев поделился мнением о партнёре по грозненской команде Гамиде Агаларове.
«На тренировках видно, что Гамид высокого класса нападающий, у него есть забивные качества. Думаю, что рано или поздно его прорвёт», — сказал Уциев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
В нынешнем сезоне Агаларов принял участие в пяти матчах Российской Премьер-Лиги и забил один гол.
Грозненский «Ахмат» в восьми матчах набрал 11 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является действующий чемпион страны «Зенит» (20). В следующем туре РПЛ «Ахмат» сыграет с «Пари Нижним Новгородом». Встреча состоится 10 сентября.
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