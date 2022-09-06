Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Ахмата» Уциев: Агаларов — игрок высокого класса. Рано или поздно его прорвёт

Защитник «Ахмата» Уциев: Агаларов — игрок высокого класса. Рано или поздно его прорвёт
Комментарии

Защитник «Ахмата» Ризван Уциев поделился мнением о партнёре по грозненской команде Гамиде Агаларове.

«На тренировках видно, что Гамид высокого класса нападающий, у него есть забивные качества. Думаю, что рано или поздно его прорвёт», — сказал Уциев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

В нынешнем сезоне Агаларов принял участие в пяти матчах Российской Премьер-Лиги и забил один гол.

Грозненский «Ахмат» в восьми матчах набрал 11 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является действующий чемпион страны «Зенит» (20). В следующем туре РПЛ «Ахмат» сыграет с «Пари Нижним Новгородом». Встреча состоится 10 сентября.

Новость по теме
Уциев рассказал, что говорил Талалаев игрокам «Ахмата» в перерыва матча с «Локомотивом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022