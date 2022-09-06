«Я — часть проблемы. Решение пока отсутствует». Тухель — о поражении «Челси» в матче ЛЧ
Поделиться
Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель прокомментировал поражение команды в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 с загребским «Динамо» (0:1).
«Мы были недостаточно эффективны. У нас та же история, что и всегда. Мы нормально начинаем, не доводим до конца свои моменты и идём спать на 15-20-й минуте. Потом мы пропускаем контратаку и страдаем оставшуюся игру.
Слишком много материала для анализа. Я — часть проблемы. Мы явно не там, где должны и можем быть. Это моя вина, это наша вина. Нужно найти решение. На данный момент оно отсутствует. Игроки закрылись после пропущенного гола? Если так кажется со стороны, мне трудно с этим спорить», — приводит слова Тухеля BT Sport.
Комментарии
- 8 сентября 2022
-
10:04
-
10:02
-
10:00
-
09:47
-
09:45
-
09:40
-
09:39
-
09:36
-
09:31
-
09:25
-
09:20
-
09:09
-
08:57
-
08:34
-
08:25
-
08:10
-
07:52
-
07:36
-
07:30
-
07:12
-
06:53
-
06:45
-
06:35
-
06:34
-
05:34
-
05:34
-
05:22
-
04:59
-
04:54
-
04:45
-
04:32
-
04:19
-
04:00
-
03:52
-
03:38
Партнерский контент