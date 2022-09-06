«Я — часть проблемы. Решение пока отсутствует». Тухель — о поражении «Челси» в матче ЛЧ

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель прокомментировал поражение команды в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 с загребским «Динамо» (0:1).



«Мы были недостаточно эффективны. У нас та же история, что и всегда. Мы нормально начинаем, не доводим до конца свои моменты и идём спать на 15-20-й минуте. Потом мы пропускаем контратаку и страдаем оставшуюся игру.



Слишком много материала для анализа. Я — часть проблемы. Мы явно не там, где должны и можем быть. Это моя вина, это наша вина. Нужно найти решение. На данный момент оно отсутствует. Игроки закрылись после пропущенного гола? Если так кажется со стороны, мне трудно с этим спорить», — приводит слова Тухеля BT Sport.