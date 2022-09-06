Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я — часть проблемы. Решение пока отсутствует». Тухель — о поражении «Челси» в матче ЛЧ

«Я — часть проблемы. Решение пока отсутствует». Тухель — о поражении «Челси» в матче ЛЧ
Комментарии

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель прокомментировал поражение команды в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 с загребским «Динамо» (0:1).

«Мы были недостаточно эффективны. У нас та же история, что и всегда. Мы нормально начинаем, не доводим до конца свои моменты и идём спать на 15-20-й минуте. Потом мы пропускаем контратаку и страдаем оставшуюся игру.

Слишком много материала для анализа. Я — часть проблемы. Мы явно не там, где должны и можем быть. Это моя вина, это наша вина. Нужно найти решение. На данный момент оно отсутствует. Игроки закрылись после пропущенного гола? Если так кажется со стороны, мне трудно с этим спорить», — приводит слова Тухеля BT Sport.

Сенсация в первом же матче Лиги чемпионов! «Челси» провалился против аутсайдера Сенсация в первом же матче Лиги чемпионов! «Челси» провалился против аутсайдера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022