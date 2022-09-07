Шмаров считает, что Абаскаль найдёт альтернативу Мартинсу

Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Шмаров заявил, что главный тренер команды Гильермо Абаскаль сможет найти альтернативу травмированному полузащитнику Кристоферу Мартинсу.



«В первых матчах сезона Мартинс приносил пользу «Спартаку». Плохо, что ещё и Литвинов пропустит три недели. В таком клубе, как «Спартак», должно быть два человека на одну позицию. Наверное, Абаскаль найдёт альтернативу выбывшим игрокам. Для этого Умяров и Пруцев в команде. Хотелось бы верить, что эти ребята будут стараться и приносить пользу «Спартаку», – приводит слова Шмарова «РБ Спорт».



Напомним, после восьми туров «Спартак» располагается на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Гильермо Абаскаля набрала 16 очков. Отставание от идущего на первом месте «Зенита» — четыре очка.