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Линекер отреагировал на разгромную победу «Шахтёра» над «РБ Лейпциг»

Линекер отреагировал на разгромную победу «Шахтёра» над «РБ Лейпциг»
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Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер, ныне работающий экспертом на британском телевидении, в социальных сетях высказался о крупной выездной победе донецкого «Шахтёра» над «РБ Лейпциг» в 1-м туре групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

«Удивительная результативность «Шахтёра», забившего четыре мяча в ворота «РБ Лейпциг»!» — гласит публикация Линекера в «Твиттере».

Напомним, во 2-м туре групповой стадии «Шахтёр» примет шотландский «Селтик», а «РБ Лейпциг» сыграет на выезде с мадридским «Реалом». После 1-го тура именно донецкий клуб возглавил турнирную таблицу группы, обойдя по дополнительным показателям «Реал», который, в свою очередь, обыграл на выезде «Селтик» (3:0).

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